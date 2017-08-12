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Manchester City zorlandı ama kazandı!

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brighton & Hove Albion ile Manchester City karşı karşıya geldi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:06
Manchester City zorlandı ama kazandı!

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brighton & Hove Albion ile Manchester City karşı karşıya geldi. The American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sergio Agüero ve 75. dakikada Lewis Dunk kendi kalesine attı.

Manchester City'de yeni transferler Ederson, Kyle Walker, Danilo ilk 11'de yer aldı. İsmi Türk kulüpleriyle anılan Eliaquim Mangala ise yedek bekledi.

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan ise sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Manchester City bu sonuçla lige 3 puanla başladı. Premier Lig'in yeni takımı Brighton, ilk maçında puanla tanışamamış oldu. Manchester City, gelecek hafta sahasında Everton'ı konuk edecek. Brighton ise Leicester deplasmanında ilk puanlarını arayacak.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:06
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