Manchester City, Slaven Bilic'i hezimete uğrattı!

Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 33. dakikasında Toure'nin penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 41. dakikada Nordveit (kendi kalesine) ve 43. dakikada da Silva'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı başkent ekibi karşısında ikinci yarıda da Agüero ve Stones ile 2 gol kaydeden Manchester City, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Karşılaşmada rakip kaleye 2 isabetli şut üretebilen Londra temsilcisi, kupa tarihinde sahasındaki en ağır yenilgiyle sahadan ayrıldı. West Ham United, 2003 yılında dördüncü tur mücadelesinde deplasmanda Manchester United'a 6-0 mağlup olmuştu.