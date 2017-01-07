Manchester City, Slaven Bilic'i hezimete uğrattı!

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

Manchester City, Slaven Bilic'i hezimete uğrattı!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 10:20
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Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 33. dakikasında Toure'nin penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 41. dakikada Nordveit (kendi kalesine) ve 43. dakikada da Silva'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı başkent ekibi karşısında ikinci yarıda da Agüero ve Stones ile 2 gol kaydeden Manchester City, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada rakip kaleye 2 isabetli şut üretebilen Londra temsilcisi, kupa tarihinde sahasındaki en ağır yenilgiyle sahadan ayrıldı. West Ham United, 2003 yılında dördüncü tur mücadelesinde deplasmanda Manchester United'a 6-0 mağlup olmuştu.

 
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