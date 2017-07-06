Manchester City genç yıldız için İstanbul'a geldi

Süper Lig takımı Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı.



BeIN Sports, 19 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi Manchester City'nin yetkililerinin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiğini ileri sürdü.



Altınordu altyapısında yetişen Cengiz, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 43 resmi karşılaşmada boy göstermiş ve 7 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.



Turuncu-Lacivertli kulübün, A Milli Takım'da da forma giyen genç kanat oyuncusu için 10 milyon Euro istediği biliniyor.

Enes Ünal'ı da almışlardı



İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi City, daha önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer etmiş ve genç forvet oyuncusunu Avrupa'da birkaç takıma kiraladıktan sonra bu yaz İspanya La Liga takımı Villarreal'e 14 milyon Euro karşılığında satmıştı.