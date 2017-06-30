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Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:28
Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde festival kapsamında düzenlenen konserden dönen İbrahim Dağlı’nın kullandığı plakasız motosiklet ile Demirhan Kiraz’ın yönetimindeki 07 LPV 60 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosikletlerden fırlayan İbrahim Dağlı ve eşi Fındık Dağlı ile diğer motosiklet sürücüsü Demirhan Kiraz ve motosiklette bulunan Çağatay Güzelce yaralandı.

İbrahim Dağlı ve Çağatay Güzelce Manavgat Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da özel hastanelere kaldırıldı. İbrahim Dağlı ve Demirhan Kiraz Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Çağatay Güzelce Alanya Devlet Hastanesine sevk edilirken Fındık Dağlı’nın tedavisine ise Side Özel Bilgi Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların kasksız olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:28
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