Manavgat’ta orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’ndeki orman alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki çalışanları yaptı. Olay yerine ulaşan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangını ilk gören ve müdahale eden otel çalışanları yangını oyun oynayan çocukların çıkarmış olabileceğini belirtirken yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yaptılar.