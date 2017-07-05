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Manavgat’ta MOBESE Kasım’da hizmete girecek

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, ilçedeki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) çalışmalarının Kasım ayında tamamlanacağını söyledi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
Manavgat’ta MOBESE Kasım’da hizmete girecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Manavgat ilçesinde yürütülen MOBESE çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında sistemin hatları çekilerek direkler dikilirken kameraların takılma işleminin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, 190 sabit, 56 adet hareketli, 5 adette plaka tanıma sistemi olmak üzere 251 adet kameranın takılacağı sistemin Kasım ayında hizmetegireceğini söyledi. Öz, ”buradaki amaç tabii ki insanımızın güvenli şekilde yaşaması, İlçemize gelen misafirlerimizin tatillerini huzur içerisinde geçirmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelenin daha dikkatli şekilde uygulanmasıdır. Bu sayede Manavgat’ta insanımız hem trafikte hem evinde daha güven içerisinde olacak” dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
  1. AK Parti
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Manavgat
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