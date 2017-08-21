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Manavgat’a tatile gelen Alman turist otel odasında ölü bulundu

Manavgat’ta bir otelde tatil yapan Alman turist, otel odasında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Alman turist Jürgen Karl Puchelt (60), tatil için Manavgat’a geldi. Kumköy bölgesinde bir otelde tatil yapan Puchelt, kaldığı otel odasında otel görevlileri tarafından hareketsiz olarak bulundu. Otele gelen sağlık ekipleri, turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Otel odasında yapılan incelemenin ardından Alman turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp’a gönderildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
Manavgat’a tatile gelen Alman turist otel odasında ölü bulundu

Manavgat’ta bir otelde tatil yapan Alman turist, otel odasında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Alman turist Jürgen Karl Puchelt (60), tatil için Manavgat’a geldi. Kumköy bölgesinde bir otelde tatil yapan Puchelt, kaldığı otel odasında otel görevlileri tarafından hareketsiz olarak bulundu. Otele gelen sağlık ekipleri, turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Otel odasında yapılan incelemenin ardından Alman turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp’a gönderildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
  1. Antalya
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