Cloudflare

Manavgat’a 15 yıl sonra kar yağdı

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Manavgat’ı da 15 yıl sonra karla buluşturdu.

Manavgat’a 15 yıl sonra kar yağdı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:12
Bu haber 636 kez okundu

Manavgat’ın yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerin ardından Oymapınar Barajının üst kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Son günlerde Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle en soğuk günlerini yaşayan Manavgat’ta, Beşkonak bölgesi, Namaras, Ahmetler ve Taşkesiği mahallelerinin ardından Oymapınar Barajının yaklaşık 2 kilometre yukarısına da 15 yıl aradan sonra kar yağdı.

Oymapınar bölgesinde kar yağdığını haber alan çok sayıda vatandaş bölgeye akın ederken kar yağışı çam ağaçlarını ve zemini kısa sürede beyaza bürüdü. Manavgatlılar, kar yağan bölgeye gelip kartopu oynayarak selfie çektirdi.

Kar yağışı bölgede şiddetini artırarak devam ediyor.

 
EtiketlerManavgat
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
  • Abladan şok eden itiraf! Gülen'in atletlerini...
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçtiUludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi geçti.

İstikameti şaşırdılar! Trafikte zor anlar yaşadılarİstikameti şaşırdılar! Trafikte zor anlar yaşadılar

Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tüneli’ne yönelince zor…

Emekli polis intihar ettiEmekli polis intihar etti

Edirne'de, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 41 yaşındaki Mehmet…

Konya'da tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladıKonya'da tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı

Konya'da yaklaşık 2 bin 100 tavuğun bulunduğu kümese giren tilki…

İstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandıİstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandı

İstanbul’da terör örgüt DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26…

Mersin'de 125 hayvan telef olduMersin'de 125 hayvan telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde kar nedeniyle 2 ağılın çatısının çökmesi sonucu…

İDO bazı seferlerini iptal ettiİDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal…

Manavgat’a 15 yıl sonra kar yağdıManavgat’a 15 yıl sonra kar yağdı

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Manavgat’ı da…

Şiddetli fırtına tır devirdiŞiddetli fırtına tır devirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle 2 tır devrildi, elektrik…