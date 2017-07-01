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Manavgat yanıyor!

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta olduğu gibi Antalya’nın Manavgat ilçesini de etkisi altına aldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
Manavgat yanıyor!

Hava sıcaklığının gölgede 42 dereceyi bulduğu Manavgat’ta açık havada termometreler 50’yi gösterdi. Aşırı sıcak nedeniyle Manavgat’ta vatandaşlar ırmak kenarlarına ve gölge yerlere sığınmaya çalıştı. Manavgat’ın değişik noktalarında ağaç gölgesinde serinlemeye çalışan bazı vatandaşların kucağında köpekleriyle uyudukları gözlendi.

Manavgat Şelalesi’ne akın

Manavgat Şelalesi’ne akın eden vatandaşlar ırmakta su seviyesinin seyir terasına ulaşması nedeniyle Manavgat Irmağına girerek serinleme imkanı buldu. Bir an bile boş kalmayan seyir terası tarihinin en kalabalık günlerinden birisini yaşadı.

Aşırı sıcaklar yasakların da çiğnenmesine neden oldu. Sıcaktan bunalan çocuk yaşlı çok sayıda vatandaş Manavgat Şelalesinin üst bölümünde ’ırmağa girmek tehlikelidir’ tabelalarına aldırış etmeksizin ırmağa girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının hafta sonunda artmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
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