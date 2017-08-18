Manavgat Belediyesi’nden asfalt atağı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeni asfalt plent tesisini faaliyete geçirdikten sonra kentte büyük bir asfalt atağı başlattı. Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hem kent merkezi, hem de kırsal mahallelerde aynı anda sıcak asfalt ve sathi kaplama asfalt döküm işlerini sürdürüyor. Yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşlara hem hızlı, hem de kaliteli asfalt hizmeti verilmiş oluyor. Irmak yolunu denizle buluşturmak amacıyla sürdürülen çalışmalarda, ekipler sıcak asfalt işlemlerine tüm hızıyla devam ederken, kırsal mahallelere de aynı anda hizmet götürülüyor. Başkan Şükrü Sözen’in talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Belenobası Mahallesi Sığırcılar Mevkii’nde 9 kilometre, Bereket Mahallesi’ne ise 6 kilometre sathi kaplama asfalt yaparken Büklüce Mahallesi’nde de sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ayaklarının çamura değmemesi için canla başla çalışan belediye ekiplerine mahalle muhtarları ve halk da destek veriyor.

“Laf değil, hizmet üretiyoruz”

Başkan Şükrü Sözen, asfalt sezonu sonuna kadar 106 mahalleye ulaşarak acil asfalt ihtiyacı olan bölgelere müdahale edeceklerini söyledi.

Yeni asfalt plent tesisisin faaliyete geçmesiyle birlikte asfalt atağına geçtiklerini belirten Sözen, “Hedefimiz geçtiğimiz yıl yaptığımız asfaltın iki katına çıkarak sezon sonuna kadar 350 kilometre yeni asfaltı kentimize kazandırmak. Büyüyen ve çağdaş bir kent olma yolunda ilerleyen kentimize daha iyi bir şekilde hizmet etmenin bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Halkımız için 24 saat çalışıp hizmet üretiyoruz. Laf değil, hizmet üretiyoruz. Çalışmalarımız sırasında gün, saat, yer mefhumu gözetmeyen belediye ekiplerimize ve her şeyden önemlisi çalışmalarımıza destek veren vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.