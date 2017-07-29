Manasıra: Patlamak üzereyiz

İlk kıblegâh Mescid-i Aksa’yı Müslümanlara kapatmaya cüret eden İsrail, tüm İslam alemiyle adeta dalga geçiyor. Kutsal mabede açılan kapılardaki dedektör, kamera ve bariyerleri kaldırarak yasakların kaldırılması yönünde ‘göstermelik adımlar’ atan siyonist yönetim, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Kudüs’te sadece Aksa çevresini değil, Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesini abluka altına alan İsrail polisi, Harem-i Şerif’e çıkan bütün sokaklara bariyerler koydu, 50 yaşın altındaki erkeklerin Aksa’ya girişini engelledi. Dün cuma namazı için bölgeye akın eden Müslümanlar, işgalcilerin koyduğu yasaklar yüzünden kutsal mabede giremedi. Aksa’ya giriş için kadınlar ve sadece 50 yaşın üzerindeki erkeklere izin veren İsrail yönetimi, bölgeyi bir kere daha barut fıçısına çevirdi.

HUTBEDE SÜKÛNET ÇAĞRISI

Onbinlerce Müslüman, dünkü cuma namazını yine Aksa çevresindeki sokaklarda kılmak zorunda kaldı. Filistinli Müslümanlar, namazı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ras El Amud, Vadi El Ceviz ile Mescid-i Aksa’nın çevresindeki eski şehrin Fas (El-Mağaribe), El Halil ve Şam Kapıları ile Selahaddin Caddesi’nde eda etti. İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde, çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu. Mescid-i Aksa’da cuma hutbesi veren Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilere sükûnet ve sabır çağrısı yaptı. Şeyh Hüseyin, “İnancınıza sarılınız ve ona sıkı sıkıya tutunun. Biz şiddet yanlısı değiliz. Ancak işgalcilerin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal etmesini asla kabul etmeyiz. Biz Aksa’mızda ibadet etmek istiyoruz. Burası Müslümanların ilk kıblesidir” dedi.

SİNİRDEN AĞLADILAR

Kutsal topraklar yine, cuma namazı için gelip Aksa’ya sokulmayan müminlerin gözyaşlarına sahne oldu. El-Halil kentinden gelerek namazını sokaklarda kılanlardan Eşref Manasıra, İsrail polisinin güvenlik noktasına takılarak mescide ulaşamayınca gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Manasıra, “İsrail’in bu uygulamalarından bıktık. Artık patlamak üzereyiz. Görüyorsunuz halimizi, bize hep bunu yapıyorlar. Bu mescit bizim, onların değil ki. Dürzi Arap polis beni buraya sokmuyor, diğeri de gelip ona başka bir dille ‘onu buradan kovun gitsin’ diyor. Biz Aksa’mızda namaz kılmaya geldik” diye konuştu.

Kana doymadılar

İsrail güçleri Filistin’de yine kan akıttı. Batı Şeria’da İsrail’in Aksa’ya yönelik ihlallerini protesto eden Filistinlilere saldıran siyonistler, burada 16 yaşındaki Abdurrahman Ebu Humeyse'yi şehit etti, onlarcasını da yaraladı. Kalabalığa ses bombası ile gerçek ve plastik mermilerle ateş eden zalimler, 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu arada Kudüs’teki olaylar sırasında önceki gün İsrail güçlerince şehit edilen Filistinli Muhammed Fethi Kenan’ın (21) cenazesi, memleketi Hazma beldesinde yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İslam ülkeleri İstanbul’da toplanıyor

Mescid-i Aksa’da son günlerde etkisini artıran İsrail işgalinin ardından İstanbul kritik bir öneme sahip etkinliğe ev sahipliği yapacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları salı günü İstanbul’da toplanacak. 1 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü toplantıda Mescid-i Aksa’daki İsrail zulmü değerlendirilecek. Gelişmeyi duyuran Dışişleri Bakanlığı, “İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve Dönem Başkanlığı’nı ve İcra Komitesi Başkanlığı’nı yürütmekte olan ülkemizin çağrısı üzerine, Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’da ülkemizin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacaktır” açıklaması yayınladı.

Siyonist zorbalık

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da 3 Filistinliyi katletmişti. Sonraki olaylarda 2 Filistinli daha şehit edildi. Ardından Aksa’yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti. Filistinliler ise Aksa’nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz’da kaldırılmıştı.

300 KİŞİYİ YARALADI

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine önceki gün ikindi namazı için Harem-i Şerif’e geldi. İsrail polisi önce Aksa’nın bazı kapılarını açmadı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine dün Aksa’nın tüm kapıları açıldı ve onbinlerce kişi içeri girdi. Siyonistler daha sonra Aksa’nın içi ve dışındakilere plastik mermilerle müdahale etti ve Aslanlı (Esbat) Kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. Polisin saldırısı sonucu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırında 300’den fazla Filistinli yaralandı. Bu bölgelerde 180 kişi gazdan etkilenerek, 77 kişi plastik mermi, 9 kişi ise gerçek mermiyle yaralandı. İsrail polisi, Yatsı namazından sonra da Kıble Mescidi'ndeki cemaati zorla dışarı çıkardı.

Kudüs bizimdir

Siyonist İsrail yönetiminin Kudüs’ün birçok yerine koyduğu kontrol noktalarında Filistinliler, her türlü eziyeti yaşıyor. Bölge sakini Zarife Ebu Sbitan, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, “Aksa bizimdir, namaz kılmaya, ibadet etmeye geldik, onların değil burası. Kudüs bizimdir, Aksa bizimdir” ifadelerini kullandı. Bir diğer Filistinli Said Misk de “Daha önce yaşanmamış uygulamalara maruz kalıyoruz. Beyt’ül Makdis (Kudüs) halkı çok büyük zorluklar yaşıyor. Kudüslüler, yardıma muhtaç durumdalar” diyor. İslam dünyasına yardım çağrısında bulunan Misk, “Mescid-i Aksa terk edilemez, burası tüm Müslümanları temsil ediyor. Biz ümmetin buradaki kurbanlarıyız. Bizim maddi desteğe değil, fiili manevi desteğe ihtiyacımız var. Durumumuz çok kötü” açıklaması yaptı.

‘Lebbeyk ey Aksa’

Gazze’de İsrail’in ihlalleri protesto edilerek, Mescid-i Aksa’ya destek gösterisi düzenlendi. Hamas’ın çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Aksa’ya ve Kudüs’teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi. ‘Lebbeyk ey Aksa’ (Sana geldim, huzurundayım ey Aksa), ‘Muhammed’in ordusu dönecek’ şeklinde sloganlar atan Gazzeliler, İsrail’i kınadı.