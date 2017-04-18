Mamaklı olmanın ayrıcalığı devam ediyor

YENİ AKİT / ANKARA - Mamak Belediyesi’nin uyguladığı “Hoş Geldin Bebek” kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Uygulama başladığı günden bugüne Mamak’ta 15.650 çocuk dünyaya gözlerini açarken, Hoş Geldin Bebek kampanyası çerçevesinde ziyaret edilen ailelere içerisinde 10 parça zıbın takımı, bebek taşıma çantası, malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunan paketler hediye ediliyor.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Ailelerin maddi yükünü de hafifleten hoş geldin bebek uygulaması çiftler arasında da mutlulukla karşılanıyor. Mamak’ı geniş bir aile olarak düşündüklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Hoş Geldin Bebek kampanyası Mamaklı olmamın farkını ve ayrıcalığını yaşatan bir uygulama. Hoş Geldin Bebek kampanyası ile hem ailelerin yükünü hafifletiyoruz hem de sevinçlerini paylaşarak çoğaltıyoruz. Sosyal belediyeciliğin bütün imkânlarını Mamaklılar için kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz” dedi.