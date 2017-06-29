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Mamak Kültür Merkezi’nde eğitimler başlıyor

Eğitim ve kültürün en büyük destekçisi olan Mamak Belediyesi’ne ait Mamak Kültür Merkezi (MKM) yaz kursları için kayıtlar devam ediyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:32
Mamak Kültür Merkezi’nde eğitimler başlıyor

Her yıl yüzlerce vatandaşın faydalandığı Mamak Kültür Merkezi (MKM) yaz kurslarında; ney, keman, gitar, saz, ud, tiyatro, halk oyunları, semazenlik, hat sanatı, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, bayanlar için tasavvuf kursları veriliyor. Eğitimler ise 3 Temmuz’da başlayacak.

Tamamen ücretsiz

Tarihi bir bina olan Mamak Kültür Merkezi’nin tam bir eğitim yuvası olarak hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak Kültür Merkezi bünyesinde açılan ve tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veren kurslarımız yoğun talep görüyor. Her konuda olduğu gibi eğitim ve kültür konusunda da Mamaklılara en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Usta öğreticiler tarafından verilen kurslarımızdan yaş sınırı bulunmaksızın isteyen bütün Mamaklılar faydalanabilir” dedi.

En yoğun talep gitara

Bu yılın Haziran ayı itibari ile 250 vatandaşın başvurduğu yaz kurslarında en yoğun talebi ise 90 kişi ile gitar bölümü alıyor. Profesyonel hocalar eşliğinde verilecek yaz kurslarıyla tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyenler, MKM Yaz kursları hakkında ayrıntılı bilgiyi 320 20 53-419 ve 444 0 149 numaralı telefonlardan alabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:32
  1. Mamak
  2. Mesut Akgül
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