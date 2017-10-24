Mamak Közgü’de 8’de 8 yaptı

Türkiye’nin her tarafından kulüp, belediye, üniversite toplulukları ve derneklerden toplam 63 kişi katılım gösterdiği Közgü Sınavı’ndan başarı ile dönen sporcular, aybarlığa bir adım daha yaklaştı.

Topluma faydalı bireyler yetiştirecekler

Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a ilgi her geçen gün artığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kazandıkları siyah kemer ile sporcularımız önümüzdeki yıllarda Sayokan Aybarı (antrenör) olup topluma faydalı bireyler yetiştirecekler. Elazığ Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen Közgü sınavını başarıyla geçerek bir üst kemeri kuşanan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.