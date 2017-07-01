Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mamak Belediyesi kuduz hastalığına karşı harekete geçti

Mamak Belediyesi her yıl düzenli olarak evcil hayvanlara yönelik olarak gerçekleştirdiği ücretsiz kuduz aşısı kampanyasını bu yıl da yapıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
Mamak Belediyesi kuduz hastalığına karşı harekete geçti

Evcil hayvanı olan vatandaşların hem aile bireylerinin sağlığı için hem de hayvanın sağlığı için düzenli olarak evcil hayvanlarının aşılarını yaptırması gerektiğini söyleyen Mamak Başkanı Mesut Akgül, “Bu noktada bizler evcil hayvanlar için en büyük ve en tehlikeli risk olan kuduza karşı aşı kampanyası düzenliyoruz. Kedi veya köpek besleyen bütün hayvanseverleri ücretsiz aşı kampanyasından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Aşı kampanyası Temmuz ayının ortasına kadar Mamak’ta bulunan çeşitli mahallelerde devam edecek. Kampanya; Ortaköy, Gökçeyurt, Lalahan, Karşıyaka, Kutludüğün, Dostlar, Araplar ve Kızılcaköy mahallelerinde hafta içi saat: 11.00-12.00 arasında belirlenen günlerde yapılacak.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
  1. Karşıyaka
  2. Gökçe
  3. Mamak
  4. Ortaköy
  5. Mesut Akgül
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör DAEŞ'e büyük şok!
    1. Terör DAEŞ'e büyük şok!
    2. Bağırsak (kolon) kanserinin..
    3. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları..
    4. Sakarya’da patpat kazası: 6 yaralı
    5. Zap Suyunda rafting heyecanı
    6. İstanbul için kritik uyarı! Saat..
    7. O içeceğe 18 yaş sınırı geldi!..
    8. İkinci kattan önce minibüsün üzerine..
    9. Devlet el koydu! Artık çiple takip..
    10. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45..
    11. Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen..
    12. Mamak Belediyesi kuduz hastalığına..
    13. Hakim cezayı kesti ve dayanamayıp...
    14. Nazilli Devlet Hastanesi'nde yangın
    15. Almanya'dan 15 Temmuz açıklaması
    16. Bonzai tehlikesi artıyor
    17. Gecekondunun kömürlüğünde çıkan..
    18. Bu camiyi gören şaşkına dönüyor! Ne..
    19. Bagajdaki dinlenme bölümünden yola..
    20. Oynarken ellerine silah geçti sonu..
    Rus askerleri o bölgeden çekiliyor!
    Rus askerleri o bölgeden çekiliyor!
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı