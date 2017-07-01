Mamak Belediyesi kuduz hastalığına karşı harekete geçti

Evcil hayvanı olan vatandaşların hem aile bireylerinin sağlığı için hem de hayvanın sağlığı için düzenli olarak evcil hayvanlarının aşılarını yaptırması gerektiğini söyleyen Mamak Başkanı Mesut Akgül, “Bu noktada bizler evcil hayvanlar için en büyük ve en tehlikeli risk olan kuduza karşı aşı kampanyası düzenliyoruz. Kedi veya köpek besleyen bütün hayvanseverleri ücretsiz aşı kampanyasından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Aşı kampanyası Temmuz ayının ortasına kadar Mamak’ta bulunan çeşitli mahallelerde devam edecek. Kampanya; Ortaköy, Gökçeyurt, Lalahan, Karşıyaka, Kutludüğün, Dostlar, Araplar ve Kızılcaköy mahallelerinde hafta içi saat: 11.00-12.00 arasında belirlenen günlerde yapılacak.