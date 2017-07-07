Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 kişi yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu İdealtepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda Kartal yönüne ilerleyen Muhammet Kayır Anan, 65 EB 4852 plakalı içerisi eşya yüklü olan nakliyat kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Uğur Onur Yumru denetimindeki 34 EV 4857 plakalı Otomobil ve Tuncay Saraç yönetimindeki 34 LY 1612 plakalı servis minibüsü ile Yakup Karadağ yönetimindeki 41 D 2549 plakalı kamyonet duramayarak arkadan birbirlerine çarptı. Muhammet Kayır Anan denetimindeki kapalı kasa kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahriyelere doğru devrildi. Bu arada çarpma sonrası otomobil sürücüsü Uğur Onur Yumru kaza yapan aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen Polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yumru'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananları yapılan ilk müdahalenin ardından Maltepe Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Onur Yumru'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar HASAN Karadağ, Hasan Aksu ve Muhammet Kayır Anan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

D-100 KARAYOLU YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası D-100 Karayolu yaklaşık trafiğe 1 saat kapatılırken yola devrilen nakliyat kamyon ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekici vincin gelmesiyle uzun uğraşlar sonucu devrildiği yerden kaldırıldı. Bu arada devrilen kamyonun yakıt deposundan yola mazot aktığı görüldü. Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu yeniden araç trafiğine açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.