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Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

22 Ekim 2017 Pazar 11:21
Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü

E-5 karayolunda Kadıköy istikametinde ilerleyen Uğur A. (27) idaresindeki 34 CJB 50 plakalı pikap, Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında yol kenarında park halindeki 33 CBJ 72 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Sürücü Uğur A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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