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Maltepe’de otomobil işyerine daldı

Maltepe’de sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine daldı.

22 Aralık 2017 Cuma 19:04
Maltepe’de otomobil işyerine daldı

Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.Kaza, saat 18.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PD 1022 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardında cadde üzerinde bulunan bir işyerine daldı. İşyerinde çalışan elemanlar son anda aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, facianın eşiğinden dönüldü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 19:04
  1. Maltepe
  2. kaza
  3. otomobil
  4. işyeri
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