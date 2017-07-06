Maltepe'de kaos oluşturmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Gülsuyu'nda 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı, bu yürüyüşlerde halkı provoke edip infial ve kaos ortamı oluşturmaya çalıştığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.