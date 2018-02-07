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Maltepe'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Maltepe'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:18
Maltepe'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 VH 0658 plakalı otomobil ile E.B'nin kullandığı 34 FF 245 plakalı kamyon, Zümrütevler Mahallesi, Büyükbakkalköy Yolu'nda çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Tamer Tavukçu (20) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Ahmet Salih Terzioğlu ile ismi belirlenemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Otomobilin ters yöne girdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.AA

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:18
  1. Maltepe
  2. kaza

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