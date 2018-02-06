THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Maltepe'de dehşet verici kaza!

Bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu seyir halindeki hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

06 Şubat 2018 Salı 23:10
Maltepe'de dehşet verici kaza!

Kaza, Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 VH 0658 plakalı Hafif ticari araç, D-100 bağlantı yoluna çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak karşı yöne geçip, seyir halindeki Erdal Bekdemir’in kullandığı 34 FF 245 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Tamer Tavukçu hayatını kaybetti.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Araçtaki Ahmet Salih Terzioğlu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan bir kişi daha hafif ticari aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan Ahmet Salih Terzioğlu ile yanındaki kişi ağır yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Erdal Bekdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

Tamer Tavukçu’nun cenazesi Kartal Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 23:10
  1. Maltepe
  2. İstanbul
  3. trafik kazası
  4. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    1. ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    2. SpaceX, en büyük roketini uzaya fırlattı
    3. ABD'den itiraf gibi karar! Hezimete..
    4. Maltepe'de dehşet verici kaza!
    5. Parfüm fabrikasında korkutan yangın!
    6. Güvenlik Toplantısı sona erdi
    7. "ABD güçlerine karşı her an savaş..
    8. 7 KHK TBMM'den geçti
    9. İran'dan skandal Afrin kampanyası
    10. "2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye..
    11. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD'nin..
    12. Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...
    13. Avrupa borsaları sert düşüşle bitirdi
    14. Mevlût Çavuşoğlu, Timmermans'la görüştü
    15. Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    16. Depremin ardından dehşet verici..
    17. Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de..
    18. Potada rakiplerimiz belli oldu
    19. AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...
    20. Çavuşoğlu'ndan AB ile sürpriz görüşme
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi
    Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi
    'Bidon Kafa' böyle rezil oldu! 12 yıl önce yazdığı yazıyı...
    'Bidon Kafa' böyle rezil oldu! 12 yıl önce yazdığı yazıyı...