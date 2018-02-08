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Maltepe'de bir kadına çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

Maltepe'de bir kafetaryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderdiği için silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Mücahit T., 13 yerinden vurularak ağır yaralandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:08
Maltepe'de bir kadına çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

Maltepe'de Bir kadına çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu. Maltepe, Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan bir kafetarya da dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Mücahit T.,adlı kişi kafetaryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mücahit T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇİÇEK GÖNDERME YÜZÜNDEN OLMUŞ
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan Mücahit T'nin, kafetaryanın işletmecisi H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığını tespit edildi.  Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafetarya'ya çağırdıkları Mücahit T'yi otoparkta vurdukları öğrenildi.

13 YERINDEN VURULDU

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında Mücahit T'nin  dakikalarca kurşunlandığı şüphelilerin 19 kez ateş ettiği belirlendi. Şüphelilerin 13 kez Mücahit T'yi  vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin Mücahit T'nin  yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.
Polis olaydan sonra eski koca M.D.'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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