Maltepe ilçe milli eğitim müdürü Faik Kaptan’ın acı günü
Maltepe ilçe milli eğitim müdürü Faik Kaptan’ın kardeşi Özcan Kaptan Vefat Etti10 Ağustos 2017 Perşembe 19:14
Merhum Özcan Kaptan’ın 10 Ağustos 2017 Perşembe günü(bugün) Maltepe merkez camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Balıkesir Gönen ilçesine defnedilmek üzere yola çıktı. Defin merasimine katılmak isteyenler için yarın sabah 11 Ağustos Cuma günü Maltepe ilçe Kaymakamlığı önünden otobüsler kaldırılacak.
Maltepe ilçe milli eğitim müdürü Faik Kaptan’a ve ailesine sabır, merhuma Allahtan rahmet diliyoruz.
Haber : Muhammet Binici