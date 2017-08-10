Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Maltepe ilçe milli eğitim müdürü Faik Kaptan’ın acı günü

Maltepe ilçe milli eğitim müdürü Faik Kaptan’ın kardeşi Özcan Kaptan Vefat Etti

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:14

Merhum Özcan Kaptan’ın 10 Ağustos 2017 Perşembe günü(bugün) Maltepe merkez camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Balıkesir Gönen ilçesine defnedilmek üzere yola çıktı. Defin merasimine katılmak isteyenler için yarın sabah 11 Ağustos Cuma günü Maltepe ilçe Kaymakamlığı önünden otobüsler kaldırılacak.

Maltepe ilçe milli eğitim müdürü Faik Kaptan’a ve ailesine sabır, merhuma Allahtan rahmet diliyoruz.

Haber : Muhammet Binici

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:14
  1. Merhum Özcan Kaptan
  2. Faik Kaptan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
    1. Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım..
    2. İdlib'de Memurların sigara içmesi..
    3. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    4. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    5. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    6. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    7. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    8. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    9. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    10. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    11. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    12. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    13. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    14. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    15. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    16. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    18. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    19. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    20. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!