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Mallı: Türkiye'de oynamak isterim

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
Mallı: Türkiye'de oynamak isterim

Milli futbolcu, eski hocası Martin Schmidt'in göreve gelmesiyle, kendi adına işlerin daha iyiye gittiğini vurguladı.
 
"Schmidt ile Mainz'de yaklaşık iki yıl beraber çalıştık. Orada da bana hep güveniyordu. Ne yapabildiğimi iyi biliyordu ben de onun oyunculardan ne istediğini biliyordum. Buraya gelmesi benim açımdan iyi oldu. Özgüvenim arttı. 3-4 aydır ilk 11'de oynuyorum. Geldiğim ilk aylar kolay geçmedi. Zaten geçen yıl geldiğimde bayağı ligde kalma mücadelesi verdik. Play-out maçlarında Braunschweig'ı yenerek ligde kaldık. Benim için de zor bir süreçti. Ama şimdi bu sezon daha çok alıştığımı düşünüyorum. Bir kaç tane gol atabildim, asist yapabildim."
 
Yunus, gelecekte Türkiye'de futbol oynamak istediğini de belirterek şöyle konuştu:
 
"Herkes vatanını, ülkesini özlüyordur. Milli Takım'a çağırıldığımda seve seve gidiyorum. Türkiye'de kamp olduğunda gerçekten çok mutlu oluyorum. Şu an söylemek biraz zor. İlerde nasip olursa tabiki Türkiye'de oynamak isterim.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
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