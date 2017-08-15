Malkoç'tan ÖSYM'ye sert çıkış!

Başkan Şeref Malkoç, “ÖSYM’nin pardon demeye hakkı yok, YÖK ile birlikte çözüm üretmeli” dedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 ÖSYS’de ikinci kez yanlış hesaplama yaparak özür diledi ancak tepkiler devam ediyor. 12 Ağustos’ta açıklama yapan ÖSYM, 8 Ağustos’ta duyurulan aday yerleştirmelerinde ek puan kullanılabilecek tercihlerde ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın dikkate alındığını tespit ettiklerini belirtmişti. Yapılan güncellemeyle 1.110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1.628 aday daha önce bir programa girmemişken yerleşir duruma gelmiş, bir yeri kazandığı duyurulan 1.499 aday ise yeni durumda herhangi bir bölüme yerleşememişti.

Farklı kesimlerden bazı öğrencilerin mağdur olduğuna yönelik eleştiriler yapılırken Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan da skandala tepki geldi.

Gülseven Özkan'ın Hürriyet'teki haberinde açıklamalarına yer verilen Malkoç şöyle konuştu:

“ÖSYM, birçok sınavı bugüne kadar başarılı biçimde yaptı. Bu konuda daha titiz davranmaları gerekir. 1110 adayın yeri değişti demek adaylar ve aileleri için hayati önemde. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, iyi yönetim sisteminin işletilmesine gayret ediyoruz.

TELAFİ ETMEK GEREKİYOR



Çocukların geleceğini ilgilendiren başarılı sınavlar yapan bir kurumda çalışanların ‘pardon’ deme özgürlükleri, hakları yok. ÖSYM’nin YÖK ile birlikte kendi içlerinde bir formül bulmasını umuyorum. Mahkemeye gerek kalmadan çözülmesi gerekir. ÖSYM’nin yanlışlık yapmışsa çözme imkânı var. Bu kamu gücünün titiz kullanılması durumu. Umut ediyorum ki sorun çözülsün, mağduriyetler giderilsin. 17-18 yaşındaki yavruların moralleri etkilenmesin. Biz resen bir çalışma yapamıyoruz. Müracaat gelirse hareket ediyoruz. Yanlışlığı telafi etmek gerekiyor.”