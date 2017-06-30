Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Malkara ilçesindeki sağlık binaları yenileniyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki 17 sağlık binasının bakım ve onarımdan geçirilerek yenileneceği bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:07
Malkara ilçesindeki sağlık binaları yenileniyor

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki sağlık evi ve aile sağlık merkezleri binalarının bakım onarım ihalesinin sonuçlandığı, firma ile yapım sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından ilimiz sağlık kuruluşlarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunumunu sağlamak adına fiziki yapıların iyileştirmesi çalışmasına devam edilmekte olup, bu çalışmanın ikinci evresi olan Malkara İlçesindeki Erenler Aile Sağlığı Merkezi, Hemit Sağlık Evi, Dolu Sağlık Evi, Haliç Sağlık Evi, Yaylagöne Sağlık Evi, Yörücek Sağlık Evi, Deveci Sağlık Evi, Kozyörük Aile Sağlığı Merkezi, Nihan İlgün Aile Sağlığı Merkezi, Ticaret Borsası Aile Sağlığı Merkezi, Sağlamtaş Aile Sağlığı Merkezi, Ballı Sağlık Evi, Karacahalil Sağlık Evi, Balabancık Sağlık Evi, Ahievren Sağlık Evi, Hereke Sağlık Evi, Yörük Sağlık Evi ile ilgili bakım onarım ihalesi sonuçlanmış ve ilgili firma ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ’Yapım İşleri Sözleşmesi’ imzalanmıştır” denildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:07
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
  3. Erenler
  4. Haliç
  5. Sağlamtaş
  6. Bala
  7. Hereke
  8. Balaban
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek