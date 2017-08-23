Malkara FETÖ davası devam ediyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına faaliyette bulunup finansal destek sağladığı iddia edilen "iş adamı ve kamu görevlisi" 78 sanığın yargılanması sürüyor.

İl Milli eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya, 34'ü tutuklu 78 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan N.K, vatanını, milletini seven, kendi halinde bir vatandaş olduğunu, hiçbir terör örgütüne sempati duymadığını öne sürdü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i veya başka bir terör örgütü liderini övmediğini öne süren N.K, "FETÖ'ye veya başka bir örgüte üye olmadım. Hiçbir örgütte yöneticilik yapmadım, kermes kurup yardım parası toplamadım. Kimseyi sohbete veya toplantıya çağırmadım. Tüm suçlamaları reddediyorum. Beratimi talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 34'ü tutuklu 78 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.