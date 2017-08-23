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Malkara FETÖ davası devam ediyor

Tekirdağ Malkara'da FETÖ adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 78 sanığın yargılanması sürüyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:08
Malkara FETÖ davası devam ediyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına faaliyette bulunup finansal destek sağladığı iddia edilen "iş adamı ve kamu görevlisi" 78 sanığın yargılanması sürüyor. 

İl Milli eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya, 34'ü tutuklu 78 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan N.K, vatanını, milletini  seven, kendi halinde bir vatandaş olduğunu, hiçbir terör örgütüne sempati  duymadığını öne sürdü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i veya başka bir terör örgütü liderini  övmediğini öne süren N.K, "FETÖ'ye veya başka bir örgüte üye olmadım. Hiçbir  örgütte yöneticilik yapmadım, kermes kurup yardım parası toplamadım. Kimseyi  sohbete veya toplantıya çağırmadım. Tüm suçlamaları reddediyorum. Beratimi talep  ediyorum." diye konuştu.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "iş adamı ve kamu  görevlileri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve  Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 34'ü tutuklu 78 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5  yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:08
  1. FETÖ
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