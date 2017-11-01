Maliye'ye KDV iadesi talebi

Kredi Garanti Fonu’yla piyasaya yaklaşık 200 milyar liralık destek verildi. Fakat bu paranın büyük bir kısmının iş dünyasının borcuna gittiği ifade ediliyor. Yatırımlar ise daha geri planda kaldı. Yatırım sınırlı kaldığı için oluşturulab talebin de sınırlı kaldığını kaydeden iş dünyası yeni bir sıkışıklık yaşanmaması için Maliye’nin kasasında duran ve büyüklüğü 140 milyar lirayı aşan KDV iadelerinin bir an önce ödenmesini talep ediyor.

Maliye Bakanlığı daha önce KDV sisteminin sil baştan ele alındığını ve yeni sistemin 2018’de hayata geçeceğini belirtmişti.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2016 yılına ilişkin açıklamış olduğu Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun devreden KDV’si 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.6 artarak 7.1 milyar lirayı buldu. Türkiye’deki bütün sanayi işletmeleri düşünüldüğünde Maliye’nin kasasına giren 30 milyar liralık KDV iadesi olduğunu aktaran İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, 2014 yılından bu yana aynı rakamın konuşulduğunu dile getirdi. Özhamaratlı ayrıca, tüm iş dünyasının toplam birikmiş KDV iadesinin 80 milyar lira, kamu kurumlarının ise 60 milyar lira olmak üzere Maliye’nin kasasındaki toplam meblağın 140 milyar lira olduğunu ifade etti. Sanayicinin hammaddeyi peşin alıp, bitmiş üründeki rekabet nedeniyle vadeli satış yaptığını kaydeden Özhamaratlı, 15 aya kadar KDV yükünü taşıyan sektörlerin olduğunu dile getirdi. Vadelerin son dönemde biraz daha uzadığına dikkat çeken Özhamaratlı, “KDV iadelerinin artmasında bunun da etkisi var. KDV farklılıkları da önemli bir etken bu noktada” dedi.

Teminatla ödemeler yapılabilir, bir ‘Tüpraş’ kasada yatıyor

Tüpraş’ın piyasa değerinin 33.8 milyar lira olduğunu hatırlatan Özhamaratlı, bir Tüpraş’ın Maliye’nin kasasında olduğuna işaret etti. Avrupa’da bir mükellefin ay sonunda borcu varsa ödediğini alacağı varsa da hemen tahsil ettiğini açıklayan Özhamaratlı, bunun Türkiye’de de yapılabileceğini savundu. Maliye’nin yanlış iş yapmaktan çekinmesi halinde banka teminatıyla KDV iadelerinin hemen yapılabileceğini vurgulayan Özhamaratlı, “Bu şekilde yanlış beyanda bulunan olursa teminatla garanti altına alınmış olur. Bu paranın ekonomiye etkisi çok büyük olur. Atıl halde bekliyor şu an. Bu iş sicile bakarak da yapılabilir. Biz vergi dairelerinin müşterisiyiz bir yerde. Sicili temiz müşterisine hemen iadeyi yapabilirler” diye konuştu.

Gayrimenkulcüler tamamını geri alamıyor

Konut sektöründe de özellikle 2013 yılından sonra KDV iadelerinin ciddi bir sorun oluşturduğu ifade ediliyor. Bir gayrimenkul şirketinin yetkilisi kentsel dönüşüm alanlarında ya da 2013 yılından önce ruhsatı alınan inşaatlarda dairelerin düşük KDV ile satıldığını ifade etti. Buna karşın sektördeki bütün girdilerin yüksek KDV’li olduğunu açıklayan yetkili, şöyle devam etti: “Maliye Bakanlığı bu farkın tamamını iade etmiyor. Çevre düzenlemeleri, bazı elektronik cihazlar ve sosyal tesislerde de KDV iadesi yapılmıyor. İnşaat devam ederken sürekli inceleniyor yaptığımız işler ama KDV iadesi taleplerinde yine en az 6 aylık bir süreçten sonra iadeleri almaya başlıyoruz. Zaten fatura kesmeden KDV iadesi alamıyorsunuz. Bizim sektörde de faturalar inşaatın bitmesiyle birlikte kesiliyor. Yani 2 yıl boyunca mecburen beklemek gerekiyor.”

Şirketlerin yıllardır KDV yükünü üstünde taşıdıklarına dikkat çeken sektör yetkilisi, bunun sadece yarısının bile anında iade edilmesi halinde, şirketlerin kredi riskinin azaltılacağını ileri sürdü. Gayrimenkul dışındaki şirketlerin ise piyasanın darldığı dönemlerde stoğa çalışması gerektiğini vurgulayan yetkili, bu durumda da hammadde alırken ödediği KDV’yi bazı şirketlerin yıllarca stokta bekleyen ürünü nedeniyle alamayabildiklerini kaydetti.

‘Şirketi kurduğumdan beri alacağım var’

Firmasını kurduğu günden bu yana sürekli artan bir KDV yükü olduğunu dile getiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, bütün şirketlerin alacağı olduğunu anlattı. Bunun şirketlerde örtülü bir sermaye daralmasına yol açtığını belirten Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü: “KDV iadelerini almanın da ciddi masrafl arı var. Yeminli mali müşavirlere ciddi paralar ödeniyor. Şirketlerin döner sermayelerinin ciddi kısmı da devlette kalıyor. Zaman zaman kullandığımız kredinin 2- 3 katı KDV iadesi alacağımız oluyor.”

KGF ile verilen garantilerin sonuç olarak bir geri ödemesinin olacağını hatırlatan Şenocak, KDV iadelerinin ise şirketlerin özsermayesi olduğuna dikkat çekti. Bu paranın alınması halinde ekonominin canlanacağını savunan Şenocak, bu paranın daha rahat şekilde yatırıma dönüşebileceğini söyledi.

"Start-Uplar 3 yıl KDV'den muaf olsun"

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), KOBİ’ler, girişimciler ve teknoloji odaklı iş hayatına yönelik katma değer vergisi (KDV) düzenlemelerine ilişkin değerlendirme ve önerilerini Maliye Bakanlığı’na sundu. Toplam 25 maddeden oluşan listeye ilişkin bilgi veren GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, listedeki maddelerden birinin teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik olduğunu belirtti. Savcı, “Bu şirketlerin KDV alacaklarına uygulanacak özel bir program ile öncelik tanınması gerektiğini düşünüyoruz. GYİAD olarak teknoloji şirketlerinin KDV alacaklarının en geç 3 ay içinde ödenmesini öneriyoruz” dedi. Diğer bir maddenin kredi kartı ile yapılan online alışverişleri kapsadığını söyleyen Yiğit Savcı, kredi kartı ile yapılan harcamaların ve internet üzerinden yapılan harcamaların yüzde yüz kayıtlı olduğuna dikkat çekti. Savcı, “Kayıt dışılığın önlenmesi yolunda bir adım olarak, hane halkı harcamalarında kredi kartı ile online alışverişin teşvik edilmesi için, bu tür harcamalarda yüzde 8 gibi daha düşük KDV oranı uygulanmalı. Bu sayede 12,2 milyar TL ilave KDV geliri elde edileceği gibi, hane halkları da 15,3 milyar TL tasarruf etmiş olacaktır. Tüm bunlara ek olarak, online alışverişin yaygınlaşması çok sayıda firma için yeni ürün ve hizmet satışını da beraberinde getireceği için, kamu için vergi ve SGK tabanı da genişlemiş olacaktır. Ayrıca start-up olarak nitelendirilen şirketlere de mali kolaylıklar sağlanmalı. GYİAD olarak önerimiz, bu şirketlerin kurulduktan sonra üç yıl boyunca KDV mükellefi olmamaları yönünde. Dünyada start-up olarak başlamış bugünün önemli teknoloji şirketlerinden birçoğunun piyasa değerinin, tek başına Türkiye’de borsada işlem gören tüm şirketlerin piyasa değerinin üzerinde olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

SGK'dan ertelenen prim ödemeleri için işverenlere 'KDV iadenizden mahsup edebilirsiniz' çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 Aralık ve 2017 Ocak-Şubat ayı primlerinin, 2017 Ekim-Kasım-Aralık aylarına ertelenmesi sonucu oluşan ödemelerde işverenleri “KDV iadesinden mahsup etme” kolaylığından yararlanmaya çağırdı. Bu yönde uygulama 2012 yılında yürürlüğe girmişti. Uygulamaya göre, KDV iade alacağı olan şirketler, bu alacağını sosyal güvenlik prim borçlarından mahsup edebiliyordu. SGK tarafından yapılan duyuruda, bu mahsup işlemini yapan şirketlerin ödemelerini yasal süresi içinde yapmış sayılacağı belirtildi. SGK’dan yapılan duyuruda, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 72’nci maddesine göre 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür. Ertelenen sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için ödemenin yasal süre içinde yapıldığı kabul edilecektir” denildi.

Kaynak: dunya.com