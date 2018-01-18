Maliye yanlıştan döndü

Akit’in dün sürmanşetten kamuoyuna taşıdığı “Maliye Akın İpek’in emrinde mi?” başlıklı haber üzerine Maliye Bakanlığı harekete geçerek yanlışa son verdi. Konuyla ilgili olarak Akit’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, konuyu Akit’in haberinden öğrendiklerini ve derhal İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’nden gerekli bilgilerin alındığını belirterek, konunun kesinlikle istinaf mahkemesine taşınmaması gerektiğinin anlaşıldığını ifade ettiler. İstinaf başvurusunun geri çekilmesi talimatının verildiğini bildiren bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili olarak idari açıdan da gerekli işlemlerin yapıldığını aktardılar.



AKIN İPEK’İN AÇTIĞI DAVA



Gazetemiz Akit’in sürmanşetten verdiği haberde, yaşanan gelişmeler şu şekilde aktarılmıştı: “FETÖ finansmanı olan, medya kuruluşlarının da yer aldığı tüm şirketlerine el konulan FETÖ firarisi Akın İpek’in Akit’i susturmak için açtığı davaların avukatlığını, Maliye Hazinesi üstlendi. ‘İpek’ gerçeğini deşifre eden haberlerimizle ilgili açılan ve Akit’in hukuk zaferiyle sonuçlanan davanın yeniden görülerek gazetemizin tazminata mahkum edilmesi için Maliye, konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Maliye’nin FETÖ avukatlığına soyunduğu girişim, tepki topladı.



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Gazetemiz Akit’in 2015 yılında yayınladığı “Örgüt içeri Akit dışarı” ve “FETÖ’cülerin sapkın sevdası” başlıklı haberlerle başlayan süreçte, medyası ve rafineri şirketleriyle FETÖ’nün en önemli kuruluşları arasında yer alan Koza İpek Grubu gazetemize dava açtı. FETÖ firarisi Akın İpek, Koza İpek Basın, Koza İpek Altın İşletmeleri olarak 3 davacının açtığı Akit’i susturma davası İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Koza İpek gerçeğini deşifre eden gazetemizin davaya konu olan sözde suç unsurları ise, FETÖ’cü İpek’e yönelik “çete”, “paralel”, “tetikçi”, “örgüt” ifadelerine haberlerimizde yer vermemiz gösterildi. FETÖ’cü İpek’in şirketleri kapatılınca, varlıklarının devredildiği Maliye Hazinesi, İpek’in iş takipçiliğine soyunarak davayı devam ettirme kararı aldı. Maliye Hazinesi Avukatı Remziye Başkan, 11 Aralık 2017’de konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Maliye Hazinesi, kararın 675 sayılı KHK’ya aykırı olduğunu iddia etti.”

Maliye İpek’in emrinde mi?

PACCİ: İNANILIR GİBİ DEĞİL!



Akit Medya Grubu Hukuk Danışmanı Avukat Ali Pacci ise, Maliye Hazinesi’ne tepkisini dile getirerek, “Paralel Çete’nin şirketlerine el koyan devlet, bu şirketlere ‘paralel çete’ dediği için Akit’e açılan davanın takipçisi oluyor. Bu inanılır gibi değil! Maliye Hazinesi’nin bu tavrı kabul edilemez” demişti.