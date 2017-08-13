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Maliye uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı

Maliye Bakanı Ağbal, "Gün geçtikçe elektronik uygulamalarımızı artırıyor, bürokrasiyi azaltıyor, işleri hızlandırıyor, vatandaşımıza daha iyi hizmet sunuyoruz. Beyannamelerin yüzde 99,8’ini elektronik ortamda alıyoruz, şirketlerin mükellefiyet açılışlarını artık 2-3 günde değil, internet üzerinden anında yapıyoruz, tebligatları elektronik ortamda gönderiyoruz, defterleri ‘e’ ortamda tutuyoruz. Bugüne kadar 57 bin şirket vergi dairesine gitmeden online olarak vergi mükellefi oldu, 2,8 milyon mükellefimize 11 milyon belge elektronik ortamda gönderildi. 4 milyon yoklama, e-Yoklama sistemiyle yapıldı, 63 bin mükellefimiz yaklaşık 1 milyar faturayı “e” ortamda alıp verdi, yaklaşık 16 milyar fatura elektronik ortamda saklandı, 148 milyon e-bilet oluşturuldu. Tüm bunlarla hem kamunun hem vatandaşımızın işleri hızlandı, etkinlik, verimlilik, vergi tahsilatı ve vergiye gönüllü uyum arttı, milyarlarca lira tasarruf edildi, milyonlarca ağaç kesilmekten kurtuldu" dedi.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:05
Maliye uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gün geçtikçe  elektronik uygulamaları artırdıklarını, bürokrasiyi azalttıklarını, işleri  hızlandırdıklarını ve vatandaşa daha iyi hizmet sunduklarını belirterek,  milyonlarca vatandaşın Bakanlığın "e" uygulamalarını kullandığını, bu yolla  etkinliğin, verimliliğin, tahsilatın, vergiye gönüllü uyumun arttığını ve  milyarlarca liranın tasarruf edildiğini bildirdi.

Ağbal, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik  uygulamalarına ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

GİB’in elektronik altyapısına özellikle son yıllarda büyük yatırımlar  yaptıklarını ve bunun da sonuçlarını olumlu anlamda aldıklarını dile getiren  Ağbal, buna devam edeceklerini söyledi.

Bu alanda getirilen her hizmetin hem vatandaşın hem de kamunun  işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Eskiden tüm belgeler kağıt ortamında hazırlanır, nakledilir ve  saklanırdı. Bu durum, belgeyi düzenleyen ve saklayan mükellefimize hem de bir  denetim söz konusu olduğunda denetim elemanına büyük zorluk oluştururdu. Böyle  bir ortamda etkinlik ve verimlilikten de bahsetmek zordu. Şimdi ise gün geçtikçe  elektronik uygulamalarımızı artırıyor, bürokrasiyi azaltıyor, işleri  hızlandırıyor, vatandaşımıza daha iyi hizmet sunuyoruz. Beyannamelerin yüzde  99,8’ini elektronik ortamda alıyoruz, şirket mükellefiyet açılışlarını artık 2-3  günde değil, internet üzerinden anında yapıyoruz, tebligatları elektronik ortamda  gönderiyoruz, fatura,  bilet ve defterleri 'e' ortamda oluşturup, 'e' ortamda  tutuyoruz."

E-BEYANNAME’DE YÜZDE 100’E RAMAK KALDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “e” uygulamalarına ilişkin detaylara da  değinerek, uygulamaya başlandığı dönemden bugüne kadar yaklaşık 890 milyon  beyannamenin elektronik ortamda alındığını belirtti.

Ağbal, 40 farklı türde verginin dahil olduğu sistemde beyannamelerin  yüzde 99,8’inin internet üzerinden kendilerine ulaştırıldığını ifade etti.

1,3 MİLYAR SORGU YAPILDI

Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum  ve kuruluşlarıyla imzaladıkları 125 bilgi değişimi protokolü sayesinde vatandaşın  hayatına dokunan bürokrasiyi azalttıklarını anlatan Ağbal, şöyle devam etti: "Başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı, mahkemeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK, Noterler  Birliği ve bankalar olmak üzere tüm paydaşlarımıza sağladığımız güvenli internet  ve web tabanlı bilgi paylaşımı ile mükelleflerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.  Başta vergi borcu sorgulama olmak üzere mükellefiyet kayıtları sorgulamaları  artık on-line yapılabiliyor. Bu sayede araç satışları, banka hesap açılışları,  motorlu araç muayene işlemlerinde yaşanan bürokratik gecikmeleri ortadan  kaldırdık. Bu kapsamda, söz konusu sistemler üzerinden bugüne kadar 78 milyon kez  ‘borcu yoktur’, 1,2 milyar kez de ‘mükellefiyet bilgisi’ sorgusu yapıldı."

57 BİN ŞİRKET VERGİ DAİRESİNE GİTMEDEN VERGİ MÜKELLEFİ OLDU

Getirdikleri bir yenilikle de işyeri açma işlemlerini  hızlandırdıklarına işaret eden Ağbal, limited ve anonim şirketler ile  kooperatiflerin işe başlama bildirimi için artık vergi dairesine gitmelerine  gerek olmadığını söyledi.

Ağbal, eskiden 2-3 gün süren mükellefiyet açma işlemlerinin artık  anında yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık 46 bin limited şirket, 10  bin anonim şirket ve 725 kooperatif olmak üzere toplam 57 bin şirketin kurumlar  vergisi mükellefiyet tesisi vergi dairesine gidilmeksizin gerçekleştirildi."  dedi.

11 MİLYON BELGE ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ EDİLDİ

Tebligatları da artık çoğu alanda elektronik ortamda yaptıklarına  dikkati çeken Ağbal, e-Tebligat sistemi ile ödeme emirleri, ihbarnameler ve  elektronik imzalı belgelerin mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edildiğini  ifade etti.

Maliye Bakanı  Ağbal, bu kapsamda 2 milyon 831 bin mükellefe 11 milyon  belgenin elektronik ortamda tebliğ edildiğini bildirdi.

Büyük bir başarı sağladıkları sistemin yaygınlaştırılmasını  istediklerini vurgulayan Ağbal, diğer kurum ve kuruluşlarının ürettiği elektronik  belgelerin de e-Tebligat sisteminden gönderilmesine yönelik çalışmaların devam  ettiğini kaydetti.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE BEYAN YÜZDE 12, HESAPLANAN VERGİ YÜZDE 13  ARTTI

Bakanlığın bir diğer önemli uygulamasının da "Hazır Beyan Sistemi"  olduğuna işaret eden Ağbal, şu bilgileri verdi: "Hazır Beyan Sistemi ile 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında, 2016  yılında elde ettikleri gelirlerine ilişkin 1 milyon 396 bin 207 mükellef  beyanname verdi. Bu mükelleflerce 51 milyar lira gelir ve 31,5 milyar lira matrah  beyan edilirken, bu matrah üzerinden 8,6 milyar lira vergi hesaplandı. 2017  yılında Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edilen gelir ve matrah geçen yıla oranla  yüzde 12 artarken, hesaplanan vergide yüzde 13 artış meydana geldi."

4 MİLYON YOKLAMA "MOBİL" YAPILDI

Ağbal, e-Yoklama sistemine ilişkin de  bu alanda  özellikle mobil  teknolojiden büyük ölçüde yararlandıklarını söyledi. Söz konusu sistem  ile  klasik yoklama anlayışının dışında, yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil  cihazlar ile yerine getirildiğini anlatan Ağbal, kullanılan teknoloji sayesinde  mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale  imkanı sağlandığını ifade etti.

Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon yoklamanın bu sistem ile yapıldığını  belirten Ağbal, yoklama yolu ile denetim sayısının da 450 bini geçtiğini  kaydetti.

15,6 MİLYAR FATURA E-ARŞİV’DE

Uygulanmasına 2010 yılında başlanan e-Fatura’ya ilişkin de detayları  paylaşan Ağbal, Temmuz 2017 itibariyle 63 bin 514 mükellefin uygulamaya dahil  olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, söz konusu uygulama ile mükelleflerin fatura düzenleme,  basma, postalama, arşivleme, saklama, muhasebeleştirme, tahsilat süreçlerini  takip etme gibi birçok süreci daha hızlı ve verimli olarak yönetmeye başladığını  ve bu masraflardan büyük ölçüde kurtulduğunu belirterek, "63 bin mükellefimiz  yaklaşık 1 milyar e-faturayı e-ortamda alıp verdi. E-Arşiv uygulaması ile de  bugüne kadar yaklaşık 15 milyar fatura belgesi ‘e’ ortamda düzenlenerek, toplamda  yaklaşık 16 milyar fatura elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir hale  geldi." ifadelerini kullandı.

148 MİLYON E-BİLET

E-Defter uygulaması ile de mükelleflerin noter tasdik harcı, yazdırma  masrafı, kağıt ve arşivleme masrafı olmak üzere bir çok masraftan kurtulduğuna  işaret eden Ağbal, idare açısından bakıldığında da bu defterlerin  değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının garanti altına alınmasının  hedeflendiğini söyledi.

Ağbal, bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 5,9 milyon e-Defter berat  dosyası oluşturulduğunu ifade etti.

E-Bilet uygulamasının da kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile  çeşitli etkinliklerde yoğun olarak kullanıldığını belirten Ağbal, tamamen  mükellefin tercihine bağlı olan uygulama kapsamında bugüne kadar 148 milyon  biletin "e" ortamda düzenlenerek elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilir  hale geldiğini kaydetti.

Ağbal, "Tüm bunlarla hem kamunun hem vatandaşımızın işleri hızlandı,  etkinlik, verimlilik, vergi tahsilatı ve vergiye gönüllü uyum arttı, milyarlarca  lira tasarruf edildi, milyonlarca ağaç kesilmekten kurtuldu." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:05
  1. maliye
  2. uygulama
  3. vergi
  4. Temmuz
  5. Sosyal Güvenlik Kurumu
  6. Karayolları Genel Müdürlüğü
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