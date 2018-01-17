Maliye İpek’in emrinde mi?

FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratan kafa yine sahnede. FETÖ finansmanı olan, medya kuruluşlarının da yer aldığı tüm şirketlerine el konulan FETÖ firarisi Akın İpek’in Akit’i susturmak için açtığı davaların avukatlığını, Maliye Hazinesi üstlendi. ‘İpek’ gerçeğini deşifre eden haberlerimizle ilgili açılan ve Akit’in hukuk zaferiyle sonuçlanan davanın yeniden görülerek gazetemizin tazminata mahkum edilmesi için Maliye, konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Maliye’nin FETÖ avukatlığına soyunduğu girişim, tepki topladı.



FETÖ’YE ‘ÇETE’ DEMEK SUÇMUŞ



Gazetemiz Akit’in 2015 yılında yayınladığı “Örgüt içeri Akit dışarı” ve “FETÖ’cülerin sapkın sevdası” başlıklı haberlerle başlayan süreçte, medyası ve rafineri şirketleriyle FETÖ’nün en önemli kuruluşları arasında yer alan Koza İpek Grubu gazetemize dava açtı. FETÖ firarisi Akın İpek, Koza İpek Basın, Koza İpek Altın İşletmeleri olarak 3 davacının açtığı Akit’i susturma davası İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Koza İpek gerçeğini deşifre eden gazetemizin davaya konu olan sözde suç unsurları ise, FETÖ’cü İpek’e yönelik “çete”, “paralel”, “tetikçi”, “örgüt” ifadelerine haberlerimizde yer vermemiz gösterildi. FETÖ’cü İpek’in şirketleri kapatılınca, Maliye Hazinesi, İpek’in iş takipçiliğine soyunarak davayı devam ettirme kararı aldı. Maliye Hazinesi avukatı Remziye Başkan, 11 Aralık 2017’de konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Maliye Hazinesi, kararın 675 sayılı KHK’ya aykırı olduğunu iddia etti.



ŞEKİLCİ BÜROKRASİ YİNE DEVREDE



“Maliye Hazinesi kimin delilleriyle neyi savunuyor?” dedirten rezaletle ilgili açıklama yapan Akit Medya Grubu Hukuk Danışmanı Av. Ali Pacci, “’Paralel Çete’nin şirketlerine el koyan devlet, bu şirketlere ‘paralel çete’ dediği için Akit’e açılan davanın takipçisi oluyor. Bu inanılır gibi değil!” dedi. Bürokrasinin şekilci, içerikten ve yaptığı işin sonuçlarını düşünmekten uzak tavrıyla bu vakada da karşılaşıldığını ifade eden Ali Pacci, “Maliye Hazinesi’nin bu tavrı kabul edilemez. Bu durum kanunla, KHK ile izah edilesi değil. Devleti temsil edenler, ‘Kanunu uygulayacağız, talimatları yerine getireceğiz’ diye yaptıklarının sonunun nereye vardığını hesap edemiyorlar. Kapağını kaldır da bir bak, ‘bu dosyada ne var’ diye. Neye itiraz ettiğini bilmeden karara itiraz etmekle olmuyor. Mahkemenin davayı sonlandıran kararına itiraz ile bizzat devlet, “devlete paralel çete”nin haklarının hamiliğine mi soyunuyor? ‘Paralel Çete’nin şirketlerine el koyan devlet, bu şirketlere ‘paralel çete’ dediği için açılan davanın takipçisi oluyor. Bu inanılır gibi değil!” diye konuştu.



İPEK İÇİN DE İTİRAZ ET MALİYE!



Maliye Hazinesi’ne çağrıda bulunan Pacci, “Sahi, diğer davacı Akın İpek’in malvarlığına el konulmamış mıydı? Pekala bu davadaki manevi tazminat alacağı da malvarlığına dahil sayılabilir. Öyleyse Hazin’e karara, Akın İpek yönünden de itiraz etsin” ifadelerini kullandı.

AYNI YANLIŞA TMSF DÜŞMEDİ

FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza İpek gerçeğini deşifre eden haberlerimizle ilgili Maliye Hazine’sinin skandal girişiminin aksine bir diğer devlet kurumu olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), davayı sürdürmedi. İpek’in el konulan şirketlerinde söz sahibi olan TMSF, Akit’i mahkum ettirmek için davayı sürdürme yoluna gitmezken Maliye Hazinesi’nin mahkeme kararını yanlış bularak yaptığı hamle, “FETÖ’nün avukatlığına soyunmak” olarak değerlendirildi.

İPEK’İ HÜSRANA UĞRATAN KARAR

FETÖ’cü İpek’in açtığı ve 2 yıl süren dava, Akit’in hukuk zaferiyle sonuçlandı. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 21 Nisan 2017 tarih, 2017/97 no’lu kararında Akit’in haberlerinde tazminata gerek olmadığına hükmetti. Firari Akın İpek’in hüsrana uğradığı “Akit’i susturma” davasında asıl garabet ise, tam bu aşamada başladı.