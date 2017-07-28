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Maliye Bakanlığından maaşları artıracak iki formül

Sinyali Erdoğan vermişti. Maliye Bakanlığı, çalışanların maaşlarında artış sağlayacak vergi dilimleri ile ilgili düzenleme yapmak için harekete geçti.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:26
Maliye Bakanlığından maaşları artıracak iki formül

He şey halkın refahı için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlara "vatandaşlara dokunacak icraatlar yapın" talimatı doğrultusunda Maliye Bakanlığı, çalışanların maaşlarında artış sağlayacak vergi dilimleri ile ilgili düzenleme yapmak için harekete geçti.

Maaşlarda ilk dilim verginin düşürülmesi ya da belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile yaptığı toplantıda 180 günlük eylem planı dahil yapılacak tüm proje ve icraatlarının "vatandaşa dokunan, onun hayatını kolaylaştıran" şeyler olması gerektiğini belirtmişti.

Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki maaşlardan alınan verginin ilk diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmesi yönünde. Bu bütün çalışanların maaşında bir artış sağlayacak. İkinci formül ise belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması.

Bu rakamın ne olacağına ilişkin de alternatifli çalışmalar yapılıyor. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:26
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