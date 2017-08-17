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Maliye Bakanlığı eski çalışanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ soruşturması kapsamında Maliye Bakanlığı eski çalışanları operasyon düzenlendi. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:20
Maliye Bakanlığı eski çalışanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:20
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Maliye Bakanlığı
  3. FETÖ
  • EnverEnver25 dk önce
    Maliye den önce Meclis'e bakın, gariban memurları attığınız yetmedi mi?
  • VatandasVatandas29 dk önce
    Aynen.Nasil da biliyor Akp Nerde fetos oldugunu???Maliye bakanligi??? Oraya onlari kim yerlestirdi???
  • MilletMillet1 sa önce
    Maliye bakanlığının tüm birimlerinde gerçek bir fetö tespiti yapılsa teşbihte hata olmaz ama sanırm 70 tane fetöcü olmayan kalır
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