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Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal Vergi Kanunları Tasarısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni torba yasayla 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında ÖTV indirimi geliyor.

02 Şubat 2018 Cuma 12:48
Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!

Maliye Bakanı Ağbal "Vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor. Yatırım, üretim, ihracat, ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik ediliyor. İstihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriliyor. Vergi tabanı genişletiliyor. Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı, TBMM'ye sevk edildi" dedi.

16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor

Hurda Araç Teşviği ile ilgili düzenleme geçen yıl da gündeme gelmiş ve düzenlemenin detaylarını görüşmek için sektör temsilcileri Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ankara’da bir toplantı yapmıştı.

Toplantıda 20 yaşa kadar araçların hurdaya çıkarılması öngörülmüştü.

Meclis'e gönderilen Torba Yasa'ya göre ise yaş sınırı daha da düşürüldü ve 16'ya çekildi.

Sevk edilen Torba Yasa Tasarısında;
16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.

Bireysel Emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar arttırılacak.

Maden kazasında ölenlerin ailelerine devlette 1 kadro verilecek.

5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.

Kaçak madencilik yapana hapis cezası verilecek.

Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

Terörle mücadelede ölenlerin yakınlarına devlette 2 kadro verilecek.

İstihdam artışı için teşvik verilecek.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:48
  1. Maliye Bakanı Naci Ağbal
  2. ötv indirimi
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