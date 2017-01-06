Maliye Bakanı'ndan indirim sinyali!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleriyle birlikte Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine ilişkin konulara değinen ATO Başkanı Baran, alacakların yeniden yapılandırılması kanunu için üyeleri adına Bakan Ağbal’a teşekkürlerini iletti. ATO üyelerinden 8 bin 582’sinin borcunu yeniden yapılandırdığını ve 3 milyon 664 bin lira ödeme yaptığını kaydeden Baran, 3 milyon 277 bin liralık borcun da taksitlendirildiğini bildirdi.

Borç yapılandırmasının, borcunu ödemeyen açısından yararlı olduğuna dikkat çeken Baran, “Ancak düzenli ödeyen, gerekirse kredi çekerek ödeyen mükelleflerimiz de var. Ve bu üyelerimizin de unutulmamasını istiyoruz. Mümkünse düzenli ödemeyi de özendirecek bir şekilde vergi indirimi yapılması arzusundayız” dedi.



Bakan Ağbal da yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası’nın ticaretin gelişmesinde çok önemli role sahip bir kuruluş olduğunu belirterek, “Ankara’da ticaret odamızın yapacağı her türlü işte yardımcı olur, katkı veririz. Birlikte güzel işler yapalım” dedi.



'SİZ SORUNLARI SÖYLEYECEKSİNİZ BİZ ÇÖZECEĞİZ'



Konuşmasında ülke gündeminde yer alan konulara değinen Bakan Ağbal, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi ve ekonomiyi ister istemez etkilediğini belirtti. Bakan Ağbal, “Türkiye tüm bu kırılganlıklara ve teröre rağmen, Allah’a şükürler olsun, ticaret erbabımızın, sanayicimizin dirayeti, vatan ve millet sevgisi sayesinde dimdik ayakta. Zorluklarımız var ancak hep beraber üstesinden geliriz. Moral bozmaya gerek yok. Ülkenin bekası noktasında hiç kimsenin tereddüdü yok. Birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşacağız.” dedi.



Zaman zaman organize sanayi bölgelerini gezdiğini ve oradaki sanayicilerle görüştüğünü anlatan Bakan Ağbal, “Bu görüşmelerimizde hep ümitleniyorum. Öyle bir genç jenerasyon var ki, ufku geniş, vizyonu büyük. Dünya ölçeğinde iş yapma iddiasında. Bu arkadaşlarımız, sizler olduğunuz sürece kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Darbe girişimi de dahil bunların hepsinin üstesinden geliriz” diye konuştu.



ATO Başkanı Baran’ın dile getirdiği “vergisini düzenli ödeyen mükellefler için indirim” konusuna da değinen Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi:



“Doğru bir talep. Bakan olarak ben de zaten ‘bunu yeni yılla beraber getireceğim’ dedim. Borcunu düzenli ödeyen, ‘devlete borcum olmasın’ diyen esnafımız, tüccarımız var. Onların gelir ve kurumlar vergisinde indirime gideceğiz. Bunun hangi mükellef grupları için, hangi oranlarda yapılacağı konusunda arkadaşlarıma çalışma yaptırıyorum” dedi.



Birkaç yılda bir alacakların yeniden yapılandırılması kanununun çıkartıldığını hatırlatan Bakan Ağbal, mükelleflerin ödeme siciline bakarak, gerektiğinde ekonomik darboğaza düşen mükellefin borcunun taksitlendirilmesi veya faizlerinden vazgeçilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme için de çalışma yapılması talimatı verdiğini anlattı. Bakan Ağbal, “Maliye, mükellefin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de dostu olacak” dedi. ATO Heyetinde yer alan meclis ve komite üyeleri sektörlerine ilişkin sorunları Maliye Bakanı Naci Ağbal’a aktardı.



YAZARKASA DEĞİŞİMİ



Perakende sektörünün son dönemde en çok ilgilendiği konulardan olan yazarkasa değiştirme ve bu değişimin maliyeti konusunda sorun ve önerileri dinleyen Bakan Ağbal, “Perakende sektörümüze yük getirmeyeceğiz” dedi.



Öte yandan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti süresi, 1 Ocak 2017'den 1 Ocak 2018'e uzatılmıştı.