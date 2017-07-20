Maliye Bakanı Ağbal: Önümüzdeki dönemde herhangi bir vergi artışı yapmayacağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önümüzdeki dönemde herhangi bir vergi artışı yapılmayacağını ifade ederek, "Enflasyonu yukarıya çekecek herhangi bir vergi düzenlemesi olmayacak" açıklamasında bulundu.

Ağbal, "Merkez Bankamız enflasyon sürdürülebilir seviyelere gelene kadar sıkı para politikasına devam etmeye kararlı" dedi.