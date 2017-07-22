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Maliki'den görülmemiş yalakalık: Rusya olmasaydı...

Irak Başbakan Yardımcısı Nuri el Maliki, Rusya’nın, Suriye'deki iç savaş karşısında farklı bir duruşu sergilemesi durumunda önce Şam'ın ardından da Bağdat'ın düşeceğini söyledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:14
Maliki'den görülmemiş yalakalık: Rusya olmasaydı...

Rus basınına konuşan Maliki, ''Rusya'nın Suriye sorunuyla ilgili ABD’den çok farklı duruş sergilemeseydi Suriye’deki rejim düşer, bunun sayesinde teröristler daha da aktif hale gelir, bölgenin haritası değişir, sonuçta da Bağdat düşerdi'' ifadelerini kullandı.

Musul zaferinin ABD'nin başarısı olmadığını kaydeden Maliki, ''Evet onlar bize havadan destek verdi ama başarıdaki temel pay Irak askeri, halk güçleri ve Irak hava kuvvetlerine ait'' diye ekledi.

Maliki, 23 Temmuz'da 3 günlük ziyaretle Moskova'ya gelecek. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:14
  1. rusya
  2. suriye
  3. bağdat
  4. moskova
  5. şam
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