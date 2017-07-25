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Maliki: Rus askerini Irak'ta istiyoruz!

Türkiye düşmanı olarak bilinen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki, ülkesinde Rusya’nın elle tutulur asker ve siyasi varlığını görmek istediklerini belirtti.

25 Temmuz 2017 Salı 12:34
Maliki: Rus askerini Irak'ta istiyoruz!

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Maliki, "Rusya ve Irak arasında geçmişe dayanan sağlam ilişkiler olduğu biliniyor. Bu yüzden Rusya'nın ülkemizde elle tutulur siyasi ve askeri varlığı olmasını isterdik. Böylelikle bölge, halkımız ve ülkemize hizmet edecek denge oluşur" dedi.

Iraklı siyasetçi, "Enerji üretimi, elektrik enerjisi, petrol alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu, bilimsel işbirliği, burslar, üniversite eğitimi, ekonomi ve ticareti de ilgilendiriyor" diye ekledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 12:34
  1. Valentina Matviyenko
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