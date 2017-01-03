Maliki: Haşdi Şabi Suriye'ye gidebilir

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, ihtiyaç duyulması durumunda Irak'taki Şii Haşdi Şabi milis gücünün Suriye'ye gidebileceğini söyledi.

Maliki: Haşdi Şabi Suriye'ye gidebilir
Eklenme: 03 Ocak 2017, 00:36
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Başkent Tahran'daki basın toplantısında konuşan el Maliki, "Musul'un terör örgütü DAEŞ'den temizlenmesinin ardından Şii milis güçlerinin Suriye'ye gideceği söyleniyor. Ne dersiniz?" sorusuna, "Biz DAEŞ'e karşı başarılı olur ve topraklarımızı kurtarırsak, Suriye'deki kardeşlerimizin DAEŞ konusunda yardıma ihtiyaçları olması durumunda Suriye'ye gideriz" yanıtını verdi.

Şii Haşdi Şabi milis gücünü kurmakla övünen Maliki, başbakanlığı dönemindeki mehzepçi politikalarıyla terör örgütü DAEŞ'in ülkenin üçte birini ele geçirmesine yol açmasıyla eleştiriliyor.

 

 
EtiketlerBaşkent TahranŞii Haşdi Şabi milis gücü
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