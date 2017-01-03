Maliki Haşdi Şabi çetelerinin Suriye'ye girebileceğini söyledi

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Irak Devlet Başkan vekili Nuri Maliki gerekli görülmesi halinde Haşdi Şabi’nin Suriye’ye yönelebileceğini söyledi.

Maliki, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında “Musul’un ve Irak topraklarının Daeş teröristlerinden temizlenmesinden sonra Haşdi Şabi, kardeşlerimize yardım için Suriye girebilir” dedi.

HAŞDİ ŞABİ'YE ÇAĞRI

Şu anda Suriye topraklarında Irak silahlı güçlerine ait savaşan herhangi bir gücün bulunmadığını vurgulayan Maliki, daha önce de Haşdi Şabi bayrağı altında savaşanlara başka bir devletin iç işlerine karışmama çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

BÜYÜK BİR KATLİAM YAŞANABİLİR

İran'ın destek verdiği Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi örgütünün Suriye'ye girmesi halinde büyük bir katliam daha yaşanabilir.