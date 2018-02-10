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Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil öldü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de yoldaki mayının patlaması sonucu 5 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 22:36
Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil öldü

Ülke basınındaki haberlere göre, Mopti bölgesindeki Kontza ile Dera köyleri arasındaki yoldan geçen araçtaki 5 sivilin mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer patlamada 18 sivilin de yaralandığını belirtti.

Mopti bölgesi valisi Sidi Alassane Toure, yerel bir radyoda yaptığı konuşmada, saldırıyı bölgede faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü bağlantılı grupların gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

Toure, Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) bölgedeki askeri varlığına rağmen son zamanlarda sivillere ve askerlere yönelik saldırıların artış gösterdiğine dikkati çekti.

Merkezdeki Boni kenti yakınlarında 25 Ocak'ta düzenlenen mayınlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 22:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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