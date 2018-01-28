Mali'de askerlere silahlı saldırı: 18 ölü

Ordunun resmi Facebook hesabından paylaştığı bilgiye göre, silahlı kişiler, Mali Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bulunduğu Timbuktu kentindeki kampa saldırdı. Saldırıda 14 asker öldü, 18 asker ağır yaralandı.

Güvenlik kaynakları, saldırıyı düzenleyenlerin henüz tespit edilemediğini duyurdu.

Bu arada, yerel basındaki haberlere göre, Nijer sınırındaki askeri kampa da roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Geçen hafta Perşembe günü Boni kentinde yola döşenen mayının sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti. Aynı gün, Youwarou bölgesinde silahlı grubun güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.