Malezyalı dev Türkiye yatırımını katlayacak

Bugüne kadar Türkiye'ye 10 milyon euroluk yatırım yapan ve 135 bin bağımsız temsilcisi bulunan şirket, bu yıl yatırımlarını 25 milyon euroya çıkaracak. Türkiye'de turizm, gıda takviyeleri ve kozmetik alanlarında yatırımlarının bulunduğunu aktaran QNET CEO'su Trevor Kuna, bunların yanı sıra şampuan üretimine gireceklerini kaydetti.

ŞAMPUANA GİRECEK

Kuna, "Türkiye'de yerel üretici işbirlikçilerimiz var. Yurtdışında geliştirilen formüller üzerinden burada üretim yapıyorlar. Ürettiğimiz gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerini Avrupa pazarı dahil 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu yıl da şampuana gireceğiz" dedi. QNET'in dünya çapında 6 milyonu aşkın aktif üyesi bulunduğunu anlatan Kuna, bu üyelerin dünyanın farklı yerlerinde organizasyonlar düzenlediğini ifade etti. Kuna, "Türkiye'de de yılda en az 4 kez toplantı yapıyoruz. Yılda ortalama 20 yabancı profesyoneli buraya getiriyoruz. Bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Antalya'da 44 odalı butik bir otelimiz var. Bu yıl biri Antalya'da biri İstanbul'da olmak üzere iki otel alacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE İLK BEŞTE

Sabah'ın haberine göre, QNET'in dünyada 1 milyar doları aşan cirosu olduğunu aktaran Kuna, en çok ciro yaptıkları ülkelerin ise Hindistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Afrika olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ilk 5'te yer aldığına dikkat çeken Kuna, şunları anlattı: "Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini de Türkiye'den yürütüyor ve o ülkeleri de buradan yönetiyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir ekonomisinin olduğunu vurgulayan Kuna, "Türkiye'de 867 milyon dolarlık doğrudan satış pazarı var. Kayıt dışı dahil bu oran 1 milyar doları aşıyor. Pazar her yıl ortalama yüzde 7 büyüyor. Uzun vadede bu pazarı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Farklı ülkelerde yaptığımız üretimleri de buraya kaydırabiliriz."

MANCHESTER'A KAMPLARINIZI TÜRKİYE'DE YAPIN TEKLİFİ

Manchester City'nin sponsorluğunu yürüttüklerini belirten Kuna, "Manchester City'e spor kamplarını Türkiye'de yapmaları yönünde teklif götüreceğiz. Türkiye'de amatör sporculara da destek veriyoruz" dedi.

SURİYELİLERİ İSTİHDAM EDİYOR

QNET'in 2016'da yüzde 9 büyüdüğünü aktaran QNET Türkiye Genel Müdürü Cem Geyik, bu yıl hedeflerini iki katına çıkararak yüzde 18 büyüme planladıklarını aktardı. Üye sayısını da yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini aktaran Geyik, "Özellikle erkek ürünleri konusunda geniş bir ürün yelpazemiz var. Bu nedenle bağımsız üyelerimizin yarıdan fazlasını erkekler oluşturuyor. Bu yıl kozmetik ve şampuan ürünlerimizde kadın üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. QNET'in Suriyelileri de istihdam ettiğini aktaran Geyik, "135 bin üyemizin yüzde 3'ünü Suriyeliler oluşturuyor ve sayıları sürekli artıyor. Arapça bilen personel sayısını 4'e çıkardık" şeklinde konuştu.