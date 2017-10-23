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Malezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 11'e çıktı

Malezya'nın kuzeyinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 09:59
Malezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 11'e çıktı

Kurtarma yetkilisi Rizuan Ramli, turistik Penang eyaletindeki inşaat sahasında iki gün önce meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Ölenlerin çoğunun yabancı olduğu bilgisini paylaşan Ramli, çamur ve moloz yığınının altında kalan 14 işçiden 3'ünün hayatta kaldığını belirtti.

Ramli, yaşamını yitirenler arasında Çin, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Bangladeş vatandaşı işçilerin bulunduğunu ifade ederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 09:59
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  2. Malezya
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  4. toprak kayması
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