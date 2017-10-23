Malezya'da toprak kayması... Ölü sayısı yükseldi

Kurtarma yetkilisi Rizuan Ramli, turistik Penang eyaletindeki inşaat sahasında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi. Ramli, çamur ve moloz yığınının altında kalan 14 işçiden yalnızca 3'ünün hayatta kaldığını belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Çin, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Bangladeş vatandaşı işçilerin bulunduğu bildirildi. Malezya'da iki gün önce bir inşaat sahasında toprak kayması meydana gelmiş, 14 işçi göçük altında kalmıştı.