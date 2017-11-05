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Malezya’da fırtına: 2 kişi öldü

Malezya'nın kuzeybatı eyaletinde Penang’da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti.

05 Kasım 2017 Pazar 13:11
Malezya’da fırtına: 2 kişi öldü

Eyalet lideri Lim Guang Eng, Federal Hükümetten askeri yardım çağrısında bulundu. Adada dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sabaha kadar şiddetini artırdı, bölgede sel ve hasar meydana geldi.

EVLERİNDE  MAHSUR KALDILAR

Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi’yi gece geç saatlerde aradığını söyleyen Lim, "Başbakan yardımcısı, adadaki sel felaketinin önlenmesi için askeri yardımı gönderecekleri konusunda söz verdi" dedi.

Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan onlarca kişi tahliye edildi. Ancak tahliye merkezlerinde de elektrik kesintileri yaşandı. Ada sakinleri mağduriyetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı kullanıcılar, ilk kez böyle bir sel felaketi yaşadıklarını söylerken, diğer kullanıcılar da seferber olma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Zahid’in, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne sel mağdurlarına yardımcı olmaları için seferberlik talimatı verdiği öğrenildi. Polis ve asker saat 08.30 sıralarında bölgede konuşlandırıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:11
  1. MALEZYA
  2. PENANG
  3. FIRTINA
  4. ÖLÜ
  5. SEL
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