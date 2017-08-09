Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Malezya Devlet Bakanı Kassım: Ateistleri bulup peşlerine düşmeliyiz!

Malezya Devlet Bakanı Şahidan Kassım, anayasada ateizme yer olmadığını ve bu yüzden ateistlerin tespit edilip peşlerine düşülmesi gerektiğini söyledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
Malezya Devlet Bakanı Kassım: Ateistleri bulup peşlerine düşmeliyiz!

Malezyalı Bakan Datuk Seri Şahidan Kassım, Malezya’daki ateistleri bulmak için halktan yetkililere yardımcı olma çağrısı yaptı.
 
Başkent Kuala Lumpur’da bugün bir basın toplantısında konuşan Kassım, ateist sivil toplum kuruluşlarının tespit edilmesi konusunda halktan destek isterken, ''Federal Anayasa ateizmden bahsetmiyor. Ateizm, Anayasa’ya ve insan haklarına aykırı,'' ifadelerini kullandı. Parlamentodaki basın toplantısında Kassım, “Ateistlerin şiddetle peşlerine düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu grupları tespit etmek için de sizden destek istiyorum,” dedi.
 
‘ASLINDA ATEİST OLMAK İSTEMİYORLAR’
 
Arau milletvekili olan Bakan Kassım, Malezya’da özellikle Müslümanların, dini eğitimsizlik nedeniyle ateist olduğunu iddia etti ve şöyle dedi: “Aslında ateist olmak istemiyorlar; bu, dini eğitimlerinin olmayışından kaynaklanıyor. Yeni düşünce ekolleri tarafından yanlışa yönlendiriliyorlar.”
 
Ülkedeki ateizm tartışmaları birkaç gün önce bir Facebook paylaşımıyla başladı. ‘Ateist Cumhuriyeti’ ismiyle bilinen ve sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan bir hesapta, geçtiğimiz günlerde Kuala Lumpur’da yapılan bir buluşmanın fotoğrafları paylaşılmış, ülkedeki bazı kesimler bu paylaşımlar üzerine ateistlere ölüm tehditlerinde bulunmuştu.
 
‘Ateist Cumhuriyeti’ adlı sivil toplum kuruluşu dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteriyor.
 
İslami Meselelerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wajdi Dusuki de bu konuyla ilgili açıklama yaparak, ateist grubu soruşturacakları sözü vermişti.
 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
  1. Ateist
  2. Asya Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkutan görüntü! Araçlara ok gibi saplandı...
    1. Korkutan görüntü! Araçlara ok gibi..
    2. AK Parti'ye saldırı olayında şok eden..
    3. İtirafçı açıkladı: Yakışıklılardan..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu Sneijder kadar..
    5. Bakan Zeybekci'den Kurban Bayramı..
    6. Arda Turan Galatasaray'a haber gönderdi
    7. Koreliler ekranlara kilitlendi!..
    8. Talisca'dan Beşiktaş'ı yıkan haber
    9. AK Parti'de değişim başladı! Kritik..
    10. Kavgada flaş gelişme! Kebapçı..
    11. Düzce'de traktör devrildi: 18 kişi..
    12. Aksaray'da 'Pazarcı Teyzeyi' kimin..
    13. İşte Almanya'nın yeni Türkiye ajanı
    14. Baba cinneti: 3 oğlunu bıçakladı!
    15. Paris'te Fransız askerlerine saldırı:..
    16. Ordu'da 17 kişilik minibüsten 27..
    17. Resmen katliam yaptılar! 30 kişi öldü
    18. Türkiye'den yeni 'Varlık Fonu' adımı
    19. Malezya Devlet Bakanı Kassım:..
    20. Çin'de peş peşe büyük depremler
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    16 yıl sonra tespit edildi!
    16 yıl sonra tespit edildi!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!