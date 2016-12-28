Malatyaspor'dan transfer hareketi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor transfer hareketi başlattı. Geçtiğimiz günlerde Aytemiz Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadroya alan takımın Ahmet Aras ve Gökay İravul'u renklerine bağlamak için görüştüğü öğrenildi. Bu sezon Antalyaspor'un 25 kişilik kadrosunda yer almayan Ahmet Aras geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Şanlıurfaspor'da kiralık olarak geçirmiş ve 17 karşılaşmada 7 gol kaydetmişti. Gökay İravul ise bu sezon Alanyaspor'da 3 maçta görev aldı.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 11:18
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