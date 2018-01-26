Malatyaspor yıldız ismi İstanbul'a getirdi!

Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00'te İstanbul'a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.

Malatyaspor, bugün Günaydın mesajını ise Doria ile verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

Doria, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Marsilya'da bu sezon 5 maça çıkan 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, yalnızca 85 dakika sahada kaldı.