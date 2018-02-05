Malatya'da vücuduna sarılı 1 kilo eroinle yakalanan İranlı kadın, tutuklandı
Malatya'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, İran uyruklu kadın yolcunun vücuduna sarılı, 1 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kadın, tutuklandı.05 Şubat 2018 Pazartesi 13:15
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. İran uyruklu bir kadının davranışlarından şüphelenen polis, üst araması gerçekleştirdi. Kadının vücuduna sarılı 1 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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